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В Югре объявлен пожароопасный сезон
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В Югре объявлен пожароопасный сезон 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с сегодняшнего дня, 23 апреля, объявлен пожароопасный сезон.
В оперативный штаб по предупреждению и ликвидации лесных пожаров вошли представители департамента недропользования и природных ресурсов, Базы авиационной и наземной охраны лесов, департамента гражданской защиты населения региона, регионального управления МЧС, Природнадзора Югры, департамента общественных и внешних связей автономного округа и Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. Руководителем оперативного штаба назначен первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Евгений Платонов.
Как ранее писал «ФедералПресс», более 950 миллионов рублей потратит Югра на охрану лесов от пожара. В работе будут задействованы более двух тысяч человек и 1,2 тысяч единиц техники.
Фото Евгения Поторочина
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