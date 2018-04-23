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Крупный пожар уничтожил дом и надворную постройку в Арзамасском районе
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Крупный пожар уничтожил дом и надворную постройку в Арзамасском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Крупный пожар площадью 96 квадратных метров уничтожил жилой дом и надворную постройку в селе Шерстино Арзамасского района. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Информация о пожаре поступила в центр управления в кризисных ситуациях около шести часов утра 22 апреля. К моменту прибытия первых подразделений дом и надворные постройки уже были объяты огнем. В тушении пожара принимали участие 20 человек, привлекалось семь единиц техники. Возгорание было обнаружено слишком поздно, и в результате дом и надворная постройка сгорели полностью. О погибших или пострадавших не сообщается.
Напомним, в тот же день в Дальнем Константинове сгорел двухэтажный дом.
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