Крупный пожар уничтожил дом и надворную постройку в Арзамасском районе

Крупный пожар площадью 96 квадратных метров уничтожил жилой дом и надворную постройку в селе Шерстино Арзамасского района. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о пожаре поступила в центр управления в кризисных ситуациях около шести часов утра 22 апреля. К моменту прибытия первых подразделений дом и надворные постройки уже были объяты огнем. В тушении пожара принимали участие 20 человек, привлекалось семь единиц техники. Возгорание было обнаружено слишком поздно, и в результате дом и надворная постройка сгорели полностью. О погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, в тот же день в Дальнем Константинове сгорел двухэтажный дом.