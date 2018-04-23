В Воронеже запретят плавать по Дону и разводить костры в лесах

Воронежской области ввели особый противопожарный режим, а также запрет на движение маломерных самоходных судов по реке Дон со всеми его притоками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С 20 апреля по 1 июня 2018 года из-за нереста рыбы запрещено движение гидроциклов и маломерных самоходных судов по реке Дон со всеми его притоками, рукавами, протоками и полойными озерами.

Кроме того, с 30 апреля на территории Воронежской области будет установлен особый противопожарный режим. Это значит, что разводить костры в лесу можно будет только в специально оборудованных местах отдыха. Нарушителям грозит штраф:

от 2 тысяч до 4 тысяч рублей для частных лиц;для должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.