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В Воронеже запретят плавать по Дону и разводить костры в лесах
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В Воронеже запретят плавать по Дону и разводить костры в лесах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронежской области ввели особый противопожарный режим, а также запрет на движение маломерных самоходных судов по реке Дон со всеми его притоками, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
С 20 апреля по 1 июня 2018 года из-за нереста рыбы запрещено движение гидроциклов и маломерных самоходных судов по реке Дон со всеми его притоками, рукавами, протоками и полойными озерами.
Кроме того, с 30 апреля на территории Воронежской области будет установлен особый противопожарный режим. Это значит, что разводить костры в лесу можно будет только в специально оборудованных местах отдыха. Нарушителям грозит штраф:
от 2 тысяч до 4 тысяч рублей для частных лиц;для должностных лиц от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;для юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
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