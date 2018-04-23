Нарушения пожарной безопасности обнаружены на аэровокзале Йошкар-Олы 

Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.
В аэропорту «Йошкар-Ола» не проведено обучение пожарной безопасности всех сотрудников. Кроме того, в воздушной гавани для отделки помещений использовались материалы не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Также без специального проекта была изменена планировка помещений аэропорта.
Как показала проверка, на железнодорожном вокзале неисправна пожарная сигнализация — звуковая и световая. Также отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации.
Сейчас результаты проверки направили в ГУ МЧС республики.
Фото: Евгений Поторочин