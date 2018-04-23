На Ямале за день сгорели 2 дома в соседних городах Пуровского района

Пожарам шаббат неведом. Прошедшая субботу подарила Ямалу сразу два пожара в Пуровском районе. В первой половине дня по тревоги подняли противопожарный отряд города Губкинского. В 7-ом микрорайоне горел жилой деревянный дом. К моменту прибытия пожарных крыша двухэтажного дома была объят пламенем. Все жильцы ждали помощи на улице. В здании никого не было, поэтому огнеборцы сразу приступили к укрощению стихии.

Пожар в 7-ом микрорайоне города Губкинский (ж\д станция Пурпе)

«Дом поврежден на площади ориентировочно 600 кв.м., пострадавших нет. На месте пожара работали 33 человека личного состава и 8 единиц техники МЧС России », — сообщили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе МЧС России по ЯНАО

В тот же день вечером загорелся дом в другом городе. В Ноябрьске сгорела расселенная деревяшка, которая стояла в очереди на снос. Строение пустует вот уже год и открыто для всех желающих. Поэтому горожане предположили, что дом могли поджечь, чтобы не тратить бюджетные деньги на снос. Причины обоих пожаров не известны. Ведётся следствие.

Пожар в Ноябрьске по улице Советской в доме №24 корпус «в»

Источники фотографий: пресс-служба МЧС России по ЯНАО, группа «Происшествия Ноябрьска»