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На Ямале за день сгорели 2 дома в соседних городах Пуровского района
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На Ямале за день сгорели 2 дома в соседних городах Пуровского района 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Пожарам шаббат неведом. Прошедшая субботу подарила Ямалу сразу два пожара в Пуровском районе. В первой половине дня по тревоги подняли противопожарный отряд города Губкинского. В 7-ом микрорайоне горел жилой деревянный дом. К моменту прибытия пожарных крыша двухэтажного дома была объят пламенем. Все жильцы ждали помощи на улице. В здании никого не было, поэтому огнеборцы сразу приступили к укрощению стихии.
Пожар в 7-ом микрорайоне города Губкинский (ж\д станция Пурпе)
«Дом поврежден на площади ориентировочно 600 кв.м., пострадавших нет. На месте пожара работали 33 человека личного состава и 8 единиц техники МЧС России», — сообщили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе МЧС России по ЯНАО.
В тот же день вечером загорелся дом в другом городе. В Ноябрьске сгорела расселенная деревяшка, которая стояла в очереди на снос. Строение пустует вот уже год и открыто для всех желающих. Поэтому горожане предположили, что дом могли поджечь, чтобы не тратить бюджетные деньги на снос. Причины обоих пожаров не известны. Ведётся следствие.
Пожар в Ноябрьске по улице Советской в доме №24 корпус «в»
Источники фотографий: пресс-служба МЧС России по ЯНАО, группа «Происшествия Ноябрьска»
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