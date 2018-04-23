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Пожар повышенного уровня сложности произошел в детском лагере НСО
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Пожар повышенного уровня сложности произошел в детском лагере НСО 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В селе Бурмистрово Новосибирской области сегодня утром случился крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Пожарные быстро справились с открытым огнем. Для ликвидации пожара потребовалось 50 специалистов и 17 единиц техники. На месте происшествия никто не пострадал. Помещение детского лагеря было пустым.
Информация о возгорании поступила 23 апреля в 7:43 утра по местному времени в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области. Когда на место ЧП прибыли первые подразделения, полыхала крыша двухэтажного здания, частично конструкция обрушилась.
Пожар оценили как повышенной степени сложности. Для его ликвидации пришлось привлекать дополнительные силы из Новосибирска.
Потушить возгорание удалось в первый же час тушения. При этом, открытое горение ликвидировали в 10:25 по местному или в 06:25 по Московскому времени.
В настоящее время причина пожара устанавливается.
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