Площадь Кирова в Петрозаводске оккупируют газодымозащитники России

Международные соревнования пожарных пройдут в центре карельской столицы.

29 апреля 2018 года в Петрозаводске на площади Кирова пройдут XXI международные соревнования на звание «Лучший газодымозащитник» и «Лучшее звено ГДЗС»., сообщает пресс-служба МЧС Карелии. Участниками состязаний традиционно станут специалисты газодымозащитной службы с разных субъектов Российской Федерации, а также пожарные Финляндской Республики. Данное мероприятие будет направленно на пропаганду здорового образа жизни и пожарно-спасательного спорта.

Программа соревнований включает в себя комбинированную полосу препятствий, на которой огнеборцы демонстрируют навыки выполнения оперативно-служебных задач газодымозащитной службы.

В ходе прохождения полосы препятствий газодымозащитник в полной экипировке, включенный в дыхательный аппарат, по команде стартёра поднимается с комплектом рукавов на площадку 3-го этажа башни, затем при помощи спасательной веревки поднимает контейнер с двумя рукавами и ставит на площадку 3-го этажа. Подъем осуществляется силовым порядком, попеременным перебором рук, при этом не разрешается касаться веревкой поручней и конструкций. Затем газодымозащитник опускается с башни, и при помощи ударных движений (кувалдой) перемещает по горизонтальной плоскости специальное груз, весом около 40 килограммов на расстояние 1 метра. Далее следует передвижение газодымозащитника «змейкой» на расстояние 25 метров, транспортировка покрышки от грузового автомобиля путем кантования и продвижение со стволом с заполненной песком рабочей линией на боевую позицию, расположенную так же расстоянии 25 метров.

На последнем этапе полосы препятствий участнику соревнований предстоит транспортировка условного пострадавшего в безопасное место на расстояние 25 метров. Вместо пострадавшего на соревнованиях используется специальный манекен, вес которого составляет около 60-ти килограммов.

Во время проведения соревнований на площади Кирова будет представлена пожарно-спасательная техника, которую можно будет рассмотреть, сфотографировать, и даже посидеть в кабине настоящего пожарного автомобиля. Также в течение дня планируются выступления творческих коллективов.

Для детей будут работать различные интерактивные площадки, а всем желающим будет предоставлена возможность проверить себя в роли пожарного и преодолеть полосу препятствий в передвижной тепло-дымокамере и в дым-палатке. Для жителей и гостей будет организована работа полевой кухни.

9:30 — торжественное открытие мероприятий, посвященных Дню пожарной охраны;

10:00 — старт соревнований;

12:00 — концерт, посвященный Дню пожарной охраны;

13:00 — полевая кухня;

с 15:00 — подведение итогов соревнований и конкурсов.

Мероприятие приурочено к 165 годовщине со Дня образования пожарной охраны Республики Карелия (18 апреля), к 100-летию Советской пожарной охраны и ко Дню пожарной охраны России (30 апреля).

По материалам: ptzgovorit.ru