153 человека эвакуировали с завода во время пожара в Богородском районе

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 9.30. Горела кровля 2-х этажного кирпичного здания. С предприятия вовремя эвакуировали 153 человека, никто не пострадал.

«Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 52 человека и 20 единиц техники. В 10:45 пожар был локализован на площади 1000 кв.м», — сообщили в МЧС.

Причина пожара устанавливается. Специалисты провели забор воздуха и намерены проверить концентрацию вредных веществ.