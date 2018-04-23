153 человека эвакуировали с завода во время пожара в Богородском районе 

На кожевенном заводе им. А. Ю. Юргенса в городе Богородск Нижегородской области утром 23 апреля произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях около 9.30. Горела кровля 2-х этажного кирпичного здания. С предприятия вовремя эвакуировали 153 человека, никто не пострадал.
«Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 52 человека и 20 единиц техники. В 10:45 пожар был локализован на площади 1000 кв.м», — сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливается. Специалисты провели забор воздуха и намерены проверить концентрацию вредных веществ.