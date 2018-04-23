Пожар вспыхнул в частном доме в Сергаче из-за возгорания в электрощитке

Частный жилой дом чуть не сгорел в Сергаче из-за нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Огонь вспыхнул в электрощитке, который находился на чердаке дома на улице Бударгина утром 22 апреля. На место вызова незамедлительно прибыли первые подразделения. К тому времени уже горело чердачное помещение. Жильцы успели выбраться на улицу самостоятельно.

В тушении пожара было задействовано 11 человек и три единицы техники. Огонь уничтожил кровлю дома на площади 60 квадратных метров.

Напомним, пожарные спасли десятерых жильцов из горящего дома в Дальнем Константинове.