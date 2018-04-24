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После проверок пожарной безопасности в воронежском ЦУМе и отеле Marriott возбудили 2 дела
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После проверок пожарной безопасности в воронежском ЦУМе и отеле Marriott возбудили 2 дела 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Информация о том, что прокуратуре на дали обследовать гостиницу, оказалась фейком. Прокуратура Центрального района Воронежа возбудила два административных дела о нарушении требований пожарной безопасности после проверок в ТЦ «ЦУМ-Воронеж» и отеле Marriott. Дела находятся на рассмотрении, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 апреля. При этом в прокуратуре опровергли информацию некоторых СМИ о том, что прокурорам не дали обследовать отель Marriott после пожара в Кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», а «часть помещений ЦУМа и вовсе была закрыта». — В текстах статей подчёркивалось, что прокуратура «профанирует» поручение вышестоящего руководства и проводит проверки «спустя рукава». Авторы публикаций, не обращаясь за официальными комментариями в прокуратуру, растиражировали недостоверную, а в отдельных моментах и ложную информацию, относительно проверки гостиницы «Marriott» и «ЦУМ-Воронеж», — отметили в ведомстве. Как уточнили в прокуратуре, проверки соблюдения пожарной безопасности в ТЦ «ЦУМ-Воронеж» и Marriott провели в марте-апреле. Сотрудники ведомства и специалисты МЧС получили доступ ко всем помещениям объектов. При этом отель обследовали ещё до трагических событий в кемеровском торговом центре. Здание торгового центра «Зимняя Вишня» в Кемерове загорелось около 16:00 воскресенья, 25 марта. Жертвами пожара, по уточнённым данным, стали 60 человек. После трагедии возбудили уголовное дело по трём статьям. Начальник регионального ГУ МВД заявил, что воронежские торгово-развлекательные центры не застрахованы от повторения кемеровской трагедии. Это подтверждают проверки ТЦ, в которых и в обычной ситуации сложно найти эвакуационные выходы. Фото — пресс-служба прокуратуры Воронежской области
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