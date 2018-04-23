В Котласе дотла сгорело здание пилорамы

На окраине города Котлас по улице Новая Ветка случилось возгорание пилорамы, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Здание практически полностью уничтожено огнем.

По открытому горению в центральной части пилорамы возгорание заметил сторож, он же и вызвал огнеборцев. На место пожара было направлено 7 пожарно-спасательных расчётов.

Кроме самого деревянного строения пилорамы огонь практически полностью уничтожил лесопильные станки, обгорело бытовое помещение, повреждения получили штабеля досок — более 1000 кубометров пиломатериалов. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.