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В Котласе дотла сгорело здание пилорамы
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В Котласе дотла сгорело здание пилорамы 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
На окраине города Котлас по улице Новая Ветка случилось возгорание пилорамы, пожару был присвоен повышенный номер сложности. Здание практически полностью уничтожено огнем.
По открытому горению в центральной части пилорамы возгорание заметил сторож, он же и вызвал огнеборцев. На место пожара было направлено 7 пожарно-спасательных расчётов.
Кроме самого деревянного строения пилорамы огонь практически полностью уничтожил лесопильные станки, обгорело бытовое помещение, повреждения получили штабеля досок — более 1000 кубометров пиломатериалов. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.
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