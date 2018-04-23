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Причиной пожара на пилораме в Бабаево мог стать поджог
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Причиной пожара на пилораме в Бабаево мог стать поджог 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
ЧП произошло накануне вечером на улице 1 Мая, 99Б на территории пилорамы, принадлежащей 32-летнему частному предпринимателю. Вспыхнул навес для хранения досок, по предварительной версии, причиной загорания мог стать поджог. Рассматривается также версия неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц.
Тушили загорание четыре человека личного состава, прибывшие на трех единицах техники спустя четыре минуты после сообщения. С огнем справились за пять минут, в 20.05 пожар локализовали. Огнем повреждено два «квадрата» площади склада размером 3,5 на 10 метров.
Как сообщили в региональном управлении МЧС России, точную причину и ущерб еще предстоит установить. Пострадавших нет.
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