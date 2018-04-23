ТРК «Горки» возобновил работу после эвакуации

Завершена проверка торгового комплекса «Горки» — все сотрудники вернулись на рабочие места, сообщили в ГУ МВД области.

На месте происшествия сегодня работали все спецслужбы — МЧС МВД , скорая и прочие. Причиной эвакуации, как уточнили в полиции, было сообщение о бесхозном предмете.

— Здание обследовали, никаких опасных предметов не обнаружили, — добавили в ГУ МВД. — Торговый комплекс работает в штатном режиме.

Посетителей и работников ТРК «Горки» эвакуировали утром 23 апреля.