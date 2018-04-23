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ТРК «Горки» возобновил работу после эвакуации
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ТРК «Горки» возобновил работу после эвакуации 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Завершена проверка торгового комплекса «Горки» — все сотрудники вернулись на рабочие места, сообщили в ГУ МВД области.
На месте происшествия сегодня работали все спецслужбы — МЧС, МВД, скорая и прочие. Причиной эвакуации, как уточнили в полиции, было сообщение о бесхозном предмете.
— Здание обследовали, никаких опасных предметов не обнаружили, — добавили в ГУ МВД. — Торговый комплекс работает в штатном режиме.
Посетителей и работников ТРК «Горки» эвакуировали утром 23 апреля.
20 апреля в Челябинске эвакуировали людей из «Челябинвестбанка» на площади Революции. Причиной также стало сообщение о подозрительном предмете. А в среду, 18 апреля, прошла эвакуация из административного здания на улице Воровского, 30, в котором работает Минсоцотношений Челябинской области, газета «Губерния» и ещё ряд организаций. Сразу на девяти этажах сработала пожарная сигнализация. В областном МЧС уточнили, что учения прошли без их участия.
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