Ещё
Прокуратура требует закрыть батутный центр в Челнах «ВНЕБОПАРК»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура требует закрыть батутный центр в Челнах «ВНЕБОПАРК» 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности челнинского батутного центра «ВНЕБОПАРК», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
В Татарстане специалисты проверили 603 объекта с массовым пребыванием людей, на которых выявили 1498 нарушений требований пожарной безопасности. В суды прокуратура передала исковые заявления о закрытии восьми комплексов, среди которых батутный центр «ВНЕБОПАРК» (Набережные Челны), ТК «Березка» (Зеленодольск), физкультурно-оздоровительный центр «Батыр» (Елабуге), ТД «Высокая Гора» (расположен в одноименном селе), ТЦ «Аляска» (Алексеевский район), МБУ Джалильский дворец культуры (поселок Джалиль Сармановского района), торгово-офисный центр «Чингисхан» (Рыбно-Слободский район) и нежилое здание, в котором располагаются магазины (село Старое Шиголеево Пестречинского района). 24 и 26 апреля суды рассмотрят исковые заявления о закрытии объектов до устранения нарушений.
Среди распространенных нарушений — загромождение эвакуационных путей и выходов, не своевременная перезарядка огнетушителей, допуск к работе сотрудников, не прошедших противопожарную подготовку, неисправные пожарные сигнализации и пр. Так, в батутном центре Челнов были загромождены эвакуационные выходы, неисправен внутренний противопожарный водопровод, отсутствовала система оповещения людей о пожаре.
Кроме того, в ходе проверок руководители еще шести объектов приняли решение о закрытии комплексов в связи с выявленными неполадками.
Всего в Татарстане 98 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, по факту нарушений прокуроры возбудили 219 дел об административных правонарушениях, по которым к настоящему времени 73 человек привлекли к административной ответственности.
АиФ Казань: последние новости
В Альметьевском районе ночью загорелась скважина 30 апреля в Татарстане введут особый противопожарный режим В Челнах семерых детей унесло на оторвавшейся льдине
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян снова попросят денег164
Индия лишила Россию Су-57465
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»188
Модель Playboy обокрали в Подмосковье27
Москва назвала цель ударов по Сирии34
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение