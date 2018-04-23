Прокуратура требует закрыть батутный центр в Челнах «ВНЕБОПАРК»

Прокуратура направила в суд иск о приостановлении деятельности челнинского батутного центра «ВНЕБОПАРК», сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

Татарстане специалисты проверили 603 объекта с массовым пребыванием людей, на которых выявили 1498 нарушений требований пожарной безопасности. В суды прокуратура передала исковые заявления о закрытии восьми комплексов, среди которых батутный центр «ВНЕБОПАРК» (Набережные Челны), ТК «Березка» (Зеленодольск), физкультурно-оздоровительный центр «Батыр» ( Елабуге ), ТД «Высокая Гора» (расположен в одноименном селе), ТЦ «Аляска» (Алексеевский район), МБУ Джалильский дворец культуры ( поселок Джалиль Сармановского района), торгово-офисный центр «Чингисхан» (Рыбно-Слободский район) и нежилое здание, в котором располагаются магазины (село Старое Шиголеево Пестречинского района). 24 и 26 апреля суды рассмотрят исковые заявления о закрытии объектов до устранения нарушений.

Среди распространенных нарушений — загромождение эвакуационных путей и выходов, не своевременная перезарядка огнетушителей, допуск к работе сотрудников, не прошедших противопожарную подготовку, неисправные пожарные сигнализации и пр. Так, в батутном центре Челнов были загромождены эвакуационные выходы, неисправен внутренний противопожарный водопровод, отсутствовала система оповещения людей о пожаре.

Кроме того, в ходе проверок руководители еще шести объектов приняли решение о закрытии комплексов в связи с выявленными неполадками.

Всего в Татарстане 98 лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, по факту нарушений прокуроры возбудили 219 дел об административных правонарушениях, по которым к настоящему времени 73 человек привлекли к административной ответственности.