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Прокуратура через суд требует закрыть батутный центр в Набережных Челнах
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Прокуратура через суд требует закрыть батутный центр в Набережных Челнах 

Казанский репортер 53 минуты назад
Фото: Казанский репортер
Генеральная прокуратура России отчиталась о проверке исполнения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах регионов России. В том числе, речь шла о работе в Татарстане. Внимание проверяющих, согласно отчету, привлек батутный центр в Набережных Челнах. Здесь не была введена в эксплуатацию система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Кроме того, администрация центра допустила блокирование эвакуационных выходов. Наконец, неисправен был внутренний противопожарный водопровод. Прокурор Набережных Челнов обратился в суд. В иске зафиксировано требование о приостановке работы батутного центра. Пока заявление находится на стали рассмотрения. Напомним, проверки торговых и развлекательных центров в России последовали после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. В результате пожара, по данным СКР, погибли 60 человек. Травмы получили более 70 человек.
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