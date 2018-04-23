Пожарные спасли десятерых жильцов из горящего дома в Дальнем Константинове

Десятерых жильцов спасли пожарные из горящего дома в рабочем поселке Дальнее Константиново. Пожар вспыхнул минувшей ночью, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Информация о том, что в поселке загорелся двухэтажный четырехквартирный жилой дом, поступила в центр управления в кризисных ситуациях в начале первого ночи. К сожалению, пожар был обнаружен слишком поздно. К моменту прибытия первых подразделений, которые были на месте происшествия уже через две минуты после вызова, здание уже полыхало. Горела квартира на втором этаже и кровля дома.

Первым делом пожарные начали спасать людей. Жильцы были эвакуированы через окна первого этажа. Никто из них не пострадал.

С огнем боролись 13 человек, привлекалось пять единиц техники. Дом сгорел на площади 80 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Напомним, двое рабочих пострадали при пожаре в подъезде дзержинской многоэтажки.