В Симферополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 47 человек

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . В Симферополе на пожаре в пятиэтажном доме эвакуировали 47 человек. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Происшествие произошло накануне днем. В частности, загорелась двухкомнатной квартире на третьем этаже дома по ул. Кечкеметская.

"Загорание сопровождалось сильным задымлением, поэтому спасатели в составе звена газодымозащитной службы организовали эвакуацию 38 жильцов с нижних этажей жилого здания. Кроме того, оказана помощь в эвакуации 9 жильцов с верхних этажей, среди которых девочка 2015 года рождения", — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, огонь уничтожил вещи и мебель в квартире. Жертв в результате происшествия нет. При этом девочка с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения в легкой степени» была доставлена в больницу, однако госпитализация не потребовалась.