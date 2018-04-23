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В Симферополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 47 человек
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В Симферополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 47 человек 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе на пожаре в пятиэтажном доме эвакуировали 47 человек. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Происшествие произошло накануне днем. В частности, загорелась двухкомнатной квартире на третьем этаже дома по ул. Кечкеметская.
"Загорание сопровождалось сильным задымлением, поэтому спасатели в составе звена газодымозащитной службы организовали эвакуацию 38 жильцов с нижних этажей жилого здания. Кроме того, оказана помощь в эвакуации 9 жильцов с верхних этажей, среди которых девочка 2015 года рождения", — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, огонь уничтожил вещи и мебель в квартире. Жертв в результате происшествия нет. При этом девочка с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения в легкой степени» была доставлена в больницу, однако госпитализация не потребовалась.
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