Водитель спровоцировал загорание служебной иномарки в Кадуе

«Шевроле Авео» с 11-летним стажем вспыхнула накануне в 9.30 на улице Энтузиастов, 1а. Авто, припаркованное в кирпичном гаражном боксе, принадлежит районным властям Кадуя. Благодаря оперативности пожарных больших повреждений удалось избежать.

Шесть человек личного состава на двух единицах техники прибыли на место через четыре минут, еще столько же времени потребовалось для локализации пожара. Его площадь составила 0,5 «квадрата», повреждения получила задняя правая часть авто — закоптилось лакокрасочное покрытие двери и крыла, а также бампера. Известно, что иномарка застрахована по системе ОСАГО.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем водителя, ущерб устанавливается. Пострадавших нет.