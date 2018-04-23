Сотрудники МЧС напомнили Приморцам о соблюдении противопожарного режима

Также сотрудниками Управления было выписано 36 предупреждений, к административной ответственности привлечено 98 человек, выписано 62 штрафа на общую сумму 104 тысячи рублей.

В период действия противопожарного режима следует соблюдать предписанные требования соответствующего кодекса РФ . Нарушение определенных правил влечет за собой штраф, для граждан это сумма размере от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 15 000 до 20 000 рублей, для юридических лиц — от 200 000 до 400 000 рублей.

По вине человека происходит большинство неконтролируемых палов. Они серьезно угрожают не только природе, но и жизням людей