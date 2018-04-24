Более 60 человек наказано за нарушение противопожарного режима в Приморье 

По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в ходе патрулирования территорий и проведения рейдов по соблюдению противопожарных мер в приморских лесах с 9 по 23 апреля к ответственности за нарушения привлечено 98 человек.
«Выписано 36 предупреждений, наложено 62 штрафа на сумму более 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Как подчеркнули специалисты, большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более двух тысяч раз выезжали на тушение палов травы.
Специалисты добавили, что за нарушение особого противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность — в прошлом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.
Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
С начала введения особого противопожарного режима выявлено почти 50 нарушителей, сумма штрафов составила почти 100 тысяч рублей.