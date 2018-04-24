Более 60 человек наказано за нарушение противопожарного режима в Приморье

По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в ходе патрулирования территорий и проведения рейдов по соблюдению противопожарных мер в приморских лесах с 9 по 23 апреля к ответственности за нарушения привлечено 98 человек.

«Выписано 36 предупреждений, наложено 62 штрафа на сумму более 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркнули специалисты, большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более двух тысяч раз выезжали на тушение палов травы.

Специалисты добавили, что за нарушение особого противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность — в прошлом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко . Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.

Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.

Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

С начала введения особого противопожарного режима выявлено почти 50 нарушителей, сумма штрафов составила почти 100 тысяч рублей.