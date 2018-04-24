Ещё
Более 60 человек наказано за нарушение противопожарного режима в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 60 человек наказано за нарушение противопожарного режима в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в ходе патрулирования территорий и проведения рейдов по соблюдению противопожарных мер в приморских лесах с 9 по 23 апреля к ответственности за нарушения привлечено 98 человек.
«Выписано 36 предупреждений, наложено 62 штрафа на сумму более 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Как подчеркнули специалисты, большинство природных пожаров возникают именно по вине человека. Так, с начала года пожарные подразделения более двух тысяч раз выезжали на тушение палов травы.
Специалисты добавили, что за нарушение особого противопожарного режима предусмотрена и уголовная ответственность — в прошлом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.
Напомним, на всей территории Приморья действует особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписал врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Кроме того, в связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал постановление о введении режима повышенной готовности в Приморье.
Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20-40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
С начала введения особого противопожарного режима выявлено почти 50 нарушителей, сумма штрафов составила почти 100 тысяч рублей.
АиФ-Владивосток: последние новости
Во Владивостоке обрушилась часть многоквартирного жилого дома Дом, который частично обрушился во Владивостоке, был построен в 1918 году Около 200 человек тушат лесные пожары в Приморье
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подпишет «беспрецедентный указ»589
В России рассказали о ненужности в космосе114
Россия поставила США серьезное условие291
Климкин сделал грубую ошибку64
Раскрыта причина инцидента в Торонто1
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение