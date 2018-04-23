В Приангарье вблизи населенных пунктов ежедневно выявляют пал травы

За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 37 термически активных точек. В 20 случаях пожарные выезжали на тушение горящей сухой растительности в Балаганском, Братском, Зиминском, Куйтунском, Нижнеудинском, Осинском, Тайшетском, Тулунском, Усть-Кутском, Черемховском, Чунском районах. 14 возгораний произошло в 5-километровой зоне от населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В то же время ведомство напоминает, что на территории Прибайкалья действует особый противопожарный режим, при котором категорически запрещено использование любых источников открытого огня. При порыве ветра в сухую погоду малейшая искра может стать причиной пожара с серьезными последствиями.

«466 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, находятся на особом контроле органов государственного пожарного надзора, а также 250 объектов, создающих потенциальную угрозу возникновения природного пожара, из них 151 — лесоперерабатывающее предприятие, — уточняется в сообщении.

За прошедшую неделю проведено 9 проверок лесоперерабатывающих предприятий. На 4 объектах выявлено более 50 нарушений требований пожарной безопасности. По всем нарушениям приняты меры административного характера.

«Владельцы таких предприятий не помнят печального опыта прошлого года, когда сжигание отходов лесопиления неоднократно приводило к крупным пожарам, от которых в итоге пострадали не только сами предприятия, но и расположенные вблизи жилые дома. Таких предпринимателей должна останавливать не угроза штрафа, а здравый смысл», — прокомментировал заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору полковник внутренней службы Александр Кузнецов

В настоящее время продолжаются проверки таких предприятий. О нарушениях правил пожарной безопасности можно сообщить на единый телефон доверия в Главном управлении МЧС России по Иркутской области : 8 (3952) 3-99999.

Напомним, число погибших в ДТП с маршруткой выросло до трех.