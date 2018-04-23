Здание с земельным участком вблизи станции метро «Охотный ряд» может получить собственника 6 июня

Здание с земельным участком в пяти минутах от метро «Охотный ряд» может обрести собственника 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«Здание с земельным участком по ул. Тверская в пяти минутах от метро «Охотный ряд» выставлено на аукцион. Непосредственная близость от активного пешеходного трафика, соседство со знаковыми архитектурными памятниками, свободное назначение, отсутствие обременений — в совокупности все эти факты делают лот весьма интересным для рынка. В настоящее время специалисты службы «Инвестиционный консультант» провели ряд консультаций и осмотров здания для потенциальных покупателей. Такой интерес потенциальных инвесторов позволяет предположить, что на аукционе 6 июня здание может обрести нового владельца», — приводятся в сообщении слова главы департамента Геннадия Дегтева

Отмечается, что инвесторы активно интересуются объектом. Его можно использовать под проект жилого клубного дома, а так же сервисные апартаменты. При этом можно рассмотреть приспособление здания под бутиковый отель. Отельные компании могут рассматривать здание под штаб-квартиру или головной офис.

Состояние здания при восстановлении может быть полностью сохранено и адаптировано под современные требования рынка. Дом находится на ул. Тверской д. 9А, стр. 3.

Заявки для участия принимаются до 29 мая. Аукцион пройдет 6 июня 2018 г.