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Под Волгоградом рабочие нашли авиационную бомбу
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Под Волгоградом рабочие нашли авиационную бомбу 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В поселке Городище под Волгоградом при проведении земляных работ рабочие обнаружили фугасную авиационную бомбу времен Великой отечественной войны.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального МЧС, авиационная бомба, предположительно ФАБ-50, была найдена днем 22 апреля на улице Юбилейной.
— Место обнаружения находится под охраной. Угрозы населению нет, — пояснили в спасательном ведомстве. — Подана заявка в Южный региональный центр МЧС для выделения пиротехнического расчета для ее обезвреживания.
В МЧС уточнили, что с начала года это четвертая авиабомба, найденная в Волгоградской области.
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