Под Волгоградом рабочие нашли авиационную бомбу 

В поселке Городище под Волгоградом при проведении земляных работ рабочие обнаружили фугасную авиационную бомбу времен Великой отечественной войны.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе регионального МЧС, авиационная бомба, предположительно ФАБ-50, была найдена днем 22 апреля на улице Юбилейной.
— Место обнаружения находится под охраной. Угрозы населению нет, — пояснили в спасательном ведомстве. — Подана заявка в Южный региональный центр МЧС для выделения пиротехнического расчета для ее обезвреживания.
В МЧС уточнили, что с начала года это четвертая авиабомба, найденная в Волгоградской области.