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Житель Светогорска погиб, выпав с пятого этажа
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Житель Светогорска погиб, выпав с пятого этажа 

Ivyborg.ru 1 час назад
Житель Светогорска Выборгского района Ленинградской области погиб после падения с пятого этажа.
Ночью 22 апреля в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома №9 по улице Лесной в Светогорске обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
Прибывшие на место трагедии медики зафиксировали у погибшего травмы, характерные для падения с высоты. Правоохранители зафиксировали, что на лестничной клетке на пятом этаже распахнуто окно.
Как пишут 47news, покойному было 33 года, он болел. Причины смерти устанавливаются.
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