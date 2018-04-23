Житель Светогорска погиб, выпав с пятого этажа

Ночью 22 апреля в полицию поступило сообщение о том, что у подъезда дома №9 по улице Лесной в Светогорске обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Прибывшие на место трагедии медики зафиксировали у погибшего травмы, характерные для падения с высоты. Правоохранители зафиксировали, что на лестничной клетке на пятом этаже распахнуто окно.