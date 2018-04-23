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Прокуратура выявила почти 1500 нарушений пожарной безопасности в ТЦ Югры
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Прокуратура выявила почти 1500 нарушений пожарной безопасности в ТЦ Югры 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "Новый День"
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Прокуратура выявила почти 1500 нарушений пожарной безопасности при проверках торговых центров Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югры). Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"По результатам проверок выявлено почти 1500 нарушений, с целью их устранения руководителям организаций внесено 316 представлений. Возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статей КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». В суды уже направлено 17 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов", — говорится в сообщении.
Там отметили, что во время проверок выявлялись факты отсутствия либо неисправности первичных средств пожаротушения, непроведения проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты, неисправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, загромождения эвакуационных выходов, складированиеягорючих материалов на путях эвакуации.
Ранее сообщалось, что из-за многочисленных нарушений законодательства о пожарной безопасности в Нижневартовске была приостановлена эксплуатация двух торговых комплексов «Вегас» и «Премьер». Исковые заявления о запрете эксплуатации ТЦ в связи с нарушениями норм пожарного законодательства также предъявлены прокурорами Березовского района и Белоярского.
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