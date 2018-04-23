Прокуратура выявила почти 1500 нарушений пожарной безопасности в ТЦ Югры

"По результатам проверок выявлено почти 1500 нарушений, с целью их устранения руководителям организаций внесено 316 представлений. Возбуждено 35 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статей КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». В суды уже направлено 17 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов", — говорится в сообщении.

Там отметили, что во время проверок выявлялись факты отсутствия либо неисправности первичных средств пожаротушения, непроведения проверок работоспособности систем и средств противопожарной защиты, неисправного состояния систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, загромождения эвакуационных выходов, складированиеягорючих материалов на путях эвакуации.