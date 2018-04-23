Ещё
Следствие проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре на северо-западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следствие проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре на северо-западе Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В воскресенье, 22 апреля, в квартире дома № 32 в проезде Донелайтиса произошло возгорание.
Следственный комитет занимается расследованием обстоятельств гибели женщины, тело которой было найдено после пожара в квартире на северо-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
В воскресенье, 22 апреля, в квартире дома № 32 в проезде Донелайтиса произошел пожар. После ликвидации возгорания на пепелище было обнаружено тело женщины 1954 года рождения.
— По предварительным данным, причиной смерти является отравление продуктами горения, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавила Юлия Иванова.
В настоящее время для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Похороны последней семьи, погибшей при пожаре, пройдут в Кемерове
Свыше 90 человек эвакуировали спасатели при пожаре в ТЦ Республики Алтай
При вспышке жировых отложений в кафе на юге Москвы пострадал один человек
Вечерняя Москва: последние новости
Похороны 37 погибших при кемеровском пожаре пройдут с 21 по 23 апреля Следствие располагает документом, запретившим проверку пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя вишня» Два человека пострадали и 10 эвакуированы при пожаре на Ботанической улице
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»142
Индия лишила Россию Су-5789
Центр Еревана парализован402
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение