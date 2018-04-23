Следствие проводит проверку по факту гибели женщины при пожаре на северо-западе Москвы

В воскресенье, 22 апреля, в квартире дома № 32 в проезде Донелайтиса произошло возгорание.

Следственный комитет занимается расследованием обстоятельств гибели женщины, тело которой было найдено после пожара в квартире на северо-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.

В воскресенье, 22 апреля, в квартире дома № 32 в проезде Донелайтиса произошел пожар. После ликвидации возгорания на пепелище было обнаружено тело женщины 1954 года рождения.

— По предварительным данным, причиной смерти является отравление продуктами горения, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при курении. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — добавила Юлия Иванова

В настоящее время для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

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