Улицу Юбилейную в Городище оцепили из-за найденной бомбы 

Под Волгоградом, в рабочем поселке Городище, полицейские ждут приезда пиротехнического расчета. Улицу Юбилейную в поселке оцепили из-за найденной фугасной бомбы.
— Вчера, 22 апреля, в Городище при проведении земляных работ на улице Юбилейной рабочие обнаружили фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Предположительно это ФАБ-50.
Волгоградским МЧС подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания авиабомбы. Во избежание несчастных случаев у места, где был найден снаряд, выставили охрану.