Ещё
Улицу Юбилейную в Городище оцепили из-за найденной бомбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улицу Юбилейную в Городище оцепили из-за найденной бомбы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Под Волгоградом, в рабочем поселке Городище, полицейские ждут приезда пиротехнического расчета. Улицу Юбилейную в поселке оцепили из-за найденной фугасной бомбы.
— Вчера, 22 апреля, в Городище при проведении земляных работ на улице Юбилейной рабочие обнаружили фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Предположительно это ФАБ-50.
Волгоградским МЧС подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания авиабомбы. Во избежание несчастных случаев у места, где был найден снаряд, выставили охрану.
v1.ru: последние новости
В Волгограде загоревшаяся коляска выгнала на улицу четырех человек Администрацию Михайловки обязали убрать огромную свалку на окраине На улице Штеменко в Волгограде под утро сгорел торговый павильон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»137
Индия лишила Россию Су-5783
Центр Еревана парализован401
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение