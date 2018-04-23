Улицу Юбилейную в Городище оцепили из-за найденной бомбы

Под Волгоградом , в рабочем поселке Городище, полицейские ждут приезда пиротехнического расчета. Улицу Юбилейную в поселке оцепили из-за найденной фугасной бомбы.

Волгоградским МЧС подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС России с целью обезвреживания авиабомбы. Во избежание несчастных случаев у места, где был найден снаряд, выставили охрану.