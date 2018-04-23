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Под Волгоградом нашли фугасную авиабомбу
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Под Волгоградом нашли фугасную авиабомбу 

АиФ Волгоград 43 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Городище в Волгоградской области при проведении земляных работ обнаружили фугасную авиационную бомбу весом 50 килограммов времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, взрывное устройство откопали на улице Юбилейной. В настоящее время место обнаружения снаряда находится под охраной. «Угрозы населению нет», — заверили в ГУ МЧС.
Отметим, что специалисты уже подали в ЮРЦ МЧС России заявку на выделение пиротехнического расчёта Донского спасательного центра для обезвреживания бомбы.
Отметим, что это уже четвертая авиабомба, найденная в Волгоградской области с начала года.
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