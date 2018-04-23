Под Волгоградом нашли фугасную авиабомбу

В Городище в Волгоградской области при проведении земляных работ обнаружили фугасную авиационную бомбу весом 50 килограммов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, взрывное устройство откопали на улице Юбилейной. В настоящее время место обнаружения снаряда находится под охраной. «Угрозы населению нет», — заверили в ГУ МЧС

Отметим, что специалисты уже подали в ЮРЦ МЧС России заявку на выделение пиротехнического расчёта Донского спасательного центра для обезвреживания бомбы.

Отметим, что это уже четвертая авиабомба, найденная в Волгоградской области с начала года.