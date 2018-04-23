В Октябрьском приставы до суда закрыли ТЦ «Юбилейный», где нашли нарушения пожарной безопасности

После иска прокуратуры в Октябрьском приостановили работу ТЦ «Юбилейный». Двери здания опечатали судебные приставы.

11 апреля этого года Октябрьская районная прокуратура подала иск по заключению Госпожнадзора, что в ТОК «Юбилейный» выявили нарушения пожарной безопасности. Выяснилось, что персонал не знаком с инструктажем по антитеррористической и пожарной безопасности. В здании слишком узкие проходы, эвакуационные выходы и лестницы перегорожены радиаторами. Эвакуационные выходы необходимо переносить. Прокуратура обратилась в суд.

— 18 апреля наш иск приняли в суде, — сообщил 59.ru помощник прокурора Октябрьского района Станислав Частухин. — На основании исполнительного документа деятельность торгового центра была приостановлена до судебного процесса.

Сейчас судебные приставы проверяют опечатанные двери здания каждый день. В мае судьбу «Юбилейного» будет решать суд. Торговый объект до окончания разбирательства работать не будет.

До юриста бизнесмена 59.ru не удалось дозвониться, но коротко пояснил ситуацию сам владелец.

— Я не буду обжаловать в суде закрытие, — сообщил 59.ru владелец ТЦ «Юбилейный», депутат земского собрания Октябрьского района Адиль Хамидуллин. — Вот, технику для сноса пригнал. Это шутка. Не хочу ничего комментировать.

С этими словами бизнесмен положил трубку, потом перезвонил и сказал, что была плохая связь.

— Не могу с вами разговаривать, вас очень плохо слышно, — сказал бизнесмен.

Ранее пермский краевой суд постановил снести «Юбилейный» как объект самовольного строительства. Решение суд вынес еще в конце 2016 года. На снос дали три месяца, но ТЦ продолжал работать.

Юрист владельца ТОК Андрей Петров ранее сообщал 59.ru, что «Юбилейный», согласно заключению судебного эксперта, привлеченного при рассмотрении дела в суде первой инстанции, не является объектом капитального строительства.