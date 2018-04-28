С 30 апреля в Татарстане действует особый противопожарный режим 

С 30 апреля по 15 мая в Республике Татарстан вводится особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ. Размер штрафа за нарушение пожарной безопасности в указанный период вырастет вдвое. Кроме того, в управлении напоминают, в этом году действует полный запрет на сжигание сухой травы и мусора. Действует и запрет на приготовление пищи на мангале или открытом огне, говорит заместитель начальника Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Максим Трущин. Штраф для граждан за нарушение пожарной безопасности составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.