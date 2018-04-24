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Сотрудников министерств эвакуировали из здания в центре Челябинска
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Сотрудников министерств эвакуировали из здания в центре Челябинска 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
Людей эвакуировали из здания на проспекте Ленина в Челябинске днём 24 апреля, об этом «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы.
Эвакуацию провели в здании, где располагаются региональные министерства финансов, экономического развития, экологии, имущества и природных ресурсов, а также контрольно-счётная палата и управление делами губернатора и правительства Челябинской области.
«Вроде учения, много машин. Заняли первую полосу, поэтому образовались пробки», — рассказал очевидец.
Напомним, на днях в Челябинске эвакуировали посетителей и персонал крупного ТРК, причиной стало обнаружение подозрительного предмета.
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