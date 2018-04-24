Сотрудников министерств эвакуировали из здания в центре Челябинска

Людей эвакуировали из здания на проспекте Ленина в Челябинске днём 24 апреля, об этом «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы.

Эвакуацию провели в здании, где располагаются региональные министерства финансов, экономического развития, экологии, имущества и природных ресурсов, а также контрольно-счётная палата и управление делами губернатора и правительства Челябинской области

«Вроде учения, много машин. Заняли первую полосу, поэтому образовались пробки», — рассказал очевидец.

Напомним, на днях в Челябинске эвакуировали посетителей и персонал крупного ТРК, причиной стало обнаружение подозрительного предмета.