Из крупного торгово-развлекательного комплекса в Челябинске эвакуировали людей

Днём 23 апреля из торгово-развлекательного комплекса «Горки» на Артиллерийской, 136 эвакуировали посетителей и сотрудников. Об этом сообщили очевидцы событий.

— Я мимо проезжал, на улице толпится народ. Видимо, сотрудники ТЦ, — пишет нам наш читатель Алексей. — В потом в этом направлении промчалась машина спасателей с сиренами.

МЧС информацию частично подтвердили, добавив, что сейчас на месте находится одна автоцистерна и одна штабная машина.

— Звонок поступил в 11:36, — добавили в ведомстве и порекомендовали обратиться за подробным комментарием в МВД

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