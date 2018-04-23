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Из крупного торгово-развлекательного комплекса в Челябинске эвакуировали людей
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Из крупного торгово-развлекательного комплекса в Челябинске эвакуировали людей 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Днём 23 апреля из торгово-развлекательного комплекса «Горки» на Артиллерийской, 136 эвакуировали посетителей и сотрудников. Об этом сообщили очевидцы событий.
— Я мимо проезжал, на улице толпится народ. Видимо, сотрудники ТЦ, — пишет нам наш читатель Алексей. — В потом в этом направлении промчалась машина спасателей с сиренами.
В МЧС информацию частично подтвердили, добавив, что сейчас на месте находится одна автоцистерна и одна штабная машина.
— Звонок поступил в 11:36, — добавили в ведомстве и порекомендовали обратиться за подробным комментарием в МВД.
Новость дополняется.
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