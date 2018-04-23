В Омской области спасатели требует ввести особый противопожарный режим

Спасатели обратились к врио губернатора Омской области Александру Буркову с просьбой ввести на территории региона особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасатели предлагают ввести особый противопожарный режим на территории региона с 29 апреля. Для этого необходимо принять соответствующий нормативный правового акт. Поэтому ведомство обратились к главе региона Александру Буркову.

«Своевременное введение особого противопожарного режима позволяет органам власти усилить требования пожарной безопасности и защитить подведомственную территорию от угрозы огня. Особый пожарный режим и его продолжительность утверждаются нормативным актом главы региона либо муниципального образования. В период действия особого противопожарного режима полностью запрещаются любые действия с открытым огнём», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Добавим, что в период действия особого режима возникнут дополнительные требования пожарной безопасности. В том числе жителей региона смогут привлекать к тушению пожаров вне границ населённых пунктов.