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Пенсионер-инвалид и его сиделка погибли в огне в Прокопьевске
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Пенсионер-инвалид и его сиделка погибли в огне в Прокопьевске 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне в Прокопьевске произошел пожар в одном из частных жилых домов. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух местных жителей — пожилого мужчины с инвалидностью и его сиделки. Причина пожара — неосторожность при курении, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
«ФедералПресс» ранее писал: тело мужчины обнаружили во время тушения пожара в гараже в Томске. Возгорание в металлическом гараже произошло накануне вечером. По данным регионального МЧС, пожарные при тушении обнаружили тело мужчины. Также в результате пожара обгорел салон автомобиля, закоптились стены внутри гаража. На месте работали две единицы техники и шесть человек. Причина пожара устанавливается.
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