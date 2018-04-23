Соблюдение правил безопасности проверили в многоквартирных домах Якиманки 

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка» провели мониторинг многоквартирных домов на наличие нарушений правил пожарной безопасности. Об этом стало известно 23 апреля.
— Специалисты в течение месяца проверяли пути эвакуации в случае пожара. Они выяснили, что многие жители оставляют личные вещи на лестничных клетках, что создает опасную ситуацию. Все проходы должны быть свободными, чтобы люди могли свободно покинуть дом в случае необходимости, а пожарные — работать, — пояснил заместитель директора управляющей организации по безопасности Андрей Руденко.
Нарушителям предписано освободить пространства от личных вещей.
В ведении ГБУ «Жилищник района Якиманка» находится 95 многоквартирных домов.