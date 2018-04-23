В России завели более двух тысяч дел о нарушениях пожаробезопасности в ТЦ

Республиках Хакасия, Татарстан и По данным ГП, только в Москве, Нижегородской, Ростовской, Курганской, Брянской, Новгородской, Кировской, Саратовской, Курской, Самарской, Новосибирской областях, Приморском и Пермском крае Адыгея , Ханты — Мансийском автономном округе прокурорами проверено свыше четырех тысяч объектов. Установлены факты неисправности или отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Также были выявлены случаи непроведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. Кроме этого, остается проблема с неукомплектованностью объектов первичными средствами.

"С целью их устранения прокурорами указанных регионов внесено почти четыре тысячи представлений. Возбуждено две тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено 300 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Как сообщает ведомство, по данным десяти материалов проверок возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По сообщению ГП, в ходе проверки одного из столичных киноцентров выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, в том числе: неисправность пожарной сигнализации, отсутствие средств пожаротушения.

"За нарушение правил пожарной безопасности юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности. С целью устранения нарушений закона прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации здания до фактического устранения допущенных нарушений пожарной безопасности", — уточняет ведомство.

Также прокурор ходатайствовал о приостановлении работы киноцентра до рассмотрения судом иска по существу.