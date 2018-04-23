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В России завели более двух тысяч дел о нарушениях пожаробезопасности в ТЦ
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В России завели более двух тысяч дел о нарушениях пожаробезопасности в ТЦ 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Две тысячи административных дел о нарушениях пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах в ряде российских регионов возбуждено в рамках прокурорской проверки, проводимой после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает Генеральная прокуратура РФ в понедельник.
По данным ГП, только в Москве, Нижегородской, Ростовской, Курганской, Брянской, Новгородской, Кировской, Саратовской, Курской, Самарской, Новосибирской областях, Приморском и Пермском крае, Республиках Хакасия, Татарстан и Адыгея, Ханты — Мансийском автономном округе прокурорами проверено свыше четырех тысяч объектов. Установлены факты неисправности или отсутствия систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Также были выявлены случаи непроведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией. Кроме этого, остается проблема с неукомплектованностью объектов первичными средствами.
"С целью их устранения прокурорами указанных регионов внесено почти четыре тысячи представлений. Возбуждено две тысячи дел об административных правонарушениях. В суды направлено 300 исковых заявлений, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов", — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.
Как сообщает ведомство, по данным десяти материалов проверок возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».
По сообщению ГП, в ходе проверки одного из столичных киноцентров выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, в том числе: неисправность пожарной сигнализации, отсутствие средств пожаротушения.
"За нарушение правил пожарной безопасности юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности. С целью устранения нарушений закона прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете эксплуатации здания до фактического устранения допущенных нарушений пожарной безопасности", — уточняет ведомство.
Также прокурор ходатайствовал о приостановлении работы киноцентра до рассмотрения судом иска по существу.
ГП сообщает, что в Ростовской области по 31 иску прокуроров приостановлена работа проверяемых объектов, в Пермском крае — 8 объектов, в Самарской области — 5 объектов, а в Кировской области запрещена эксплуатация семи объектов. В частности, Приволжская транспортная прокуратура проверила состояние пожарной безопасности на 82 объектах транспортной инфраструктуры региона (железнодорожные и речные пассажирские вокзалы, аэропорты, досуговые детские организации, объекты культуры и спорта). Там прокуратура выявила почти 400 нарушений закона, около четверти их объема устранено в ходе проверок.
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