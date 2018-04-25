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Прокуратура просит закрыть ТЦ «Персей для детей» из-за нарушений пожарной безопасности
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Прокуратура просит закрыть ТЦ «Персей для детей» из-за нарушений пожарной безопасности 

ТАСС 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы обратилась в суд с просьбой закрыть торговый центр «Персей для детей» до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы.
В настоящее время в рамках обеспечительных мер по иску торговый центр закрыт на 90 суток. "Прокуратура ВАО Москвы обратилась с иском к ООО «Орион» (ТЦ «Персей для детей») и ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» о запрете деятельности до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Досудебная подготовка назначена на 11 мая. Определением суда в рамках обеспечения иска применен запрет деятельности на 90 суток", — сказала представитель суда.
Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, большинство из которых дети.
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