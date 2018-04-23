Ещё
Нарушения правил пожарной безопасности выявили в трех ТЦ в Тюмени
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нарушения правил пожарной безопасности выявили в трех ТЦ в Тюмени 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
Сотрудники прокуратуры и МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности в трех тюменских торговых центрах: «Кристалл», «Сити Молл» и «Остров», сообщает NashGorod со ссылкой на сообщение региональной прокуратуры.
В частности, в ТЦ «Кристалл» эвакуационные выходы из здания были заблокированы, а помещения залов кинотеатров не отделены противопожарными перегородками. В ходе проверки администрация ТЦ не смогла предоставить информацию о пожарной опасности материалов кресел в кинозалах. В ходе имитации срабатывания систем пожарной защиты не произошла передача сигнала о возгорании на пульт МЧС, в то время как насосы пожаротушения оказались в нерабочем состоянии.
В кинозале ТЦ «Сити Молл» пожарная сигнализация была полностью неисправна. В ходе тестов автоматическая система оповещения о возгорании не сработала. Также в детском батутном центре напольное покрытие не соответствовало необходимому классу пожарной опасности.
В ТЦ «Остров» правила пожбезопасности не разработаны и не согласованы в установленном порядке с ГУ МЧС РФ по Тюменской области. Тест систем СКУД показал, что автоматика не разблокирует эвакуационные выходы из здания, а противопожарный водопровод неисправен.
В отношении собственников торговых центров возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. 20 апреля 2018 года суд оштрафовал данные ТЦ на 150 000 руб.
Rambler News Service: последние новости
Пожарные локализовали возгорание на кожевенном заводе в Богородске В Башкирии три вагона с аммиачной селитрой сошли с рельсов Росгвардия обеспечит охрану аэропорта «Симферополь»
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир73
Саргсян подал в отставку609
Умер Сергей Тупикин8
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение207
Кейт Миддлтон родила47
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
00:12
Умер Сергей Тупикин
Шоу-бизнес Происшествия
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение