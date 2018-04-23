Нарушения правил пожарной безопасности выявили в трех ТЦ в Тюмени

Сотрудники прокуратуры МЧС выявили нарушения правил пожарной безопасности в трех тюменских торговых центрах: «Кристалл», «Сити Молл» и «Остров», сообщает NashGorod со ссылкой на сообщение региональной прокуратуры.

В частности, в ТЦ «Кристалл» эвакуационные выходы из здания были заблокированы, а помещения залов кинотеатров не отделены противопожарными перегородками. В ходе проверки администрация ТЦ не смогла предоставить информацию о пожарной опасности материалов кресел в кинозалах. В ходе имитации срабатывания систем пожарной защиты не произошла передача сигнала о возгорании на пульт МЧС, в то время как насосы пожаротушения оказались в нерабочем состоянии.

В кинозале ТЦ «Сити Молл» пожарная сигнализация была полностью неисправна. В ходе тестов автоматическая система оповещения о возгорании не сработала. Также в детском батутном центре напольное покрытие не соответствовало необходимому классу пожарной опасности.

В ТЦ «Остров» правила пожбезопасности не разработаны и не согласованы в установленном порядке с ГУ МЧС РФ по Тюменской области . Тест систем СКУД показал, что автоматика не разблокирует эвакуационные выходы из здания, а противопожарный водопровод неисправен.