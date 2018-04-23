Ещё
На Ставрополье женщина сожгла дом приятелей и погибла в пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Ставрополье женщина сожгла дом приятелей и погибла в пожаре 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Целый дом сгорел из-за одной сигареты в селе Архангельском Буденовского района, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.
Пожар случился вечером 18 апреля в обычном сельском доме. Хозяева пригласили в гости приятельницу, выпивали и беседовали. Когда вечеринка закончилась, и хозяйка ушла отдыхать, её приятельница осталась на летней кухне и захотела покурить.
Что-то пошло не так. Деревянное строение занялось пламенем, и огонь перекинулся по навесу на жилой дом. Хозяева проснулись от запаха гари и чуть не задохнулись в дыму. Они принялись спасать свою дочь, которая из-за инвалидности не могла самостоятельно выбраться из задымлённой комнаты.
Пожар увидел проходивший мимо дома юноша. Он вызвал спасателей, и те прибыли на место за две минуты. К этому времени полыхала и летняя кухня, и дом. Часть помещений успела обрушиться. Пожарным удалось сбить пламя и попасть на летнюю кухню, но они не успели спасти невольную зачинщицу этого бедствия. Она не смогла выбраться из огня самостоятельно и погибла на месте.
АиФ Ставрополье: последние новости
Семью из КБР убил не газ Прокуратура требует закрыть ТРЦ «Галерея» в Нальчике как пожароопасное В Ставрополе закрыли торгово-офисный центр «Европарк»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ
Масляков резко пригрозил Светлакову297
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
01:01
Бросили якорь: «Гарри Трумэн» сдержит РФ и Китай
Армия Статьи
00:15
Волочкова и Валерия помирились
Шоу-бизнес
00:56
Дуров попросил навести порядок
Интернет Наука и техника
02:01
Голубоглазый блондин: Харатьян показал сына
Шоу-бизнес
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение