На Ставрополье женщина сожгла дом приятелей и погибла в пожаре

Целый дом сгорел из-за одной сигареты в селе Архангельском Буденовского района, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ПАСС СК.

Пожар случился вечером 18 апреля в обычном сельском доме. Хозяева пригласили в гости приятельницу, выпивали и беседовали. Когда вечеринка закончилась, и хозяйка ушла отдыхать, её приятельница осталась на летней кухне и захотела покурить.

Что-то пошло не так. Деревянное строение занялось пламенем, и огонь перекинулся по навесу на жилой дом. Хозяева проснулись от запаха гари и чуть не задохнулись в дыму. Они принялись спасать свою дочь, которая из-за инвалидности не могла самостоятельно выбраться из задымлённой комнаты.

Пожар увидел проходивший мимо дома юноша. Он вызвал спасателей, и те прибыли на место за две минуты. К этому времени полыхала и летняя кухня, и дом. Часть помещений успела обрушиться. Пожарным удалось сбить пламя и попасть на летнюю кухню, но они не успели спасти невольную зачинщицу этого бедствия. Она не смогла выбраться из огня самостоятельно и погибла на месте.