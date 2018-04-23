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В Тюмени четыре ТРЦ оштрафованы за нарушения требований пожарной безопасности
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В Тюмени четыре ТРЦ оштрафованы за нарушения требований пожарной безопасности 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени сотрудники прокуратуры и МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности в торговых центрах «Кристалл», «Сити Молл», «Малахит» и «Остров».
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, в ТРЦ «Кристалл», собственником которого является «Стройпроект», эвакуационные выходы не открываются изнутри без ключа, помещения залов кинотеатров не отделены противопожарными перегородками. В ходе проверки сигнал систем противопожарной защиты центра не поступил на пульт пожарных, не сработали насосы систем пожаротушения и внутреннего водопровода.
В кинотеатре «Сити Молл» автоматическая пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии, в батутном центре покрытия пола выполнены не из того класса пожарной опасности. В «Малахите» не обеспечен автоматический режим установок пожаротушения, не все помещения обеспечены системой оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, прокладка и эксплуатация электропроводов выполнена с нарушениями изоляции.
В ТЦ «Остров», обсуживающемся УК «Система», не разработаны и не согласованы правила пожарной безопасности, система контроля и управления доступом не разблокировала запасные эвакуационные выходы, внутренний противопожарный водопровод находился в неисправном состоянии, неисправна система оповещения о пожаре.
В отношении «Стройпроекта», «Сити Молл», «Малахита» и УК «Система» возбуждены административные дела по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («нарушение требований пожарной безопасности»). Их руководителям внесены представления об устранении нарушений закона.
«20 апреля 2018 года по результатам рассмотрения административных дел каждый оштрафован на 150 тыс. рублей. Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры округа», — отмечают в пресс-службе ведомства.
Как ранее писал «ФедералПресс», ранее за нарушения пожарной безопасности были оштрафованы ТРЦ «Гудвин» и «Тюменский ЦУМ».
Фото Евгения Поторочина
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