Нарушения пожарной безопасности выявили на железнодорожных вокзалах Чувашии

Чувашии выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности на железнодорожных вокзалах Чебоксар Канаша . Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Кроме того, противопожарная безопасность была проверена в Чебоксарском речном порту, Алатырском техникуме железнодорожного транспорта и в аэропорту Чебоксар.

Наиболее распространенные нарушения: отсутствие световых оповещателей на путях эвакуации, хранение горючих материалов рядом с путями эвакуации и применение легкосгораемых материалов для отделки стен помещений объектов транспортного комплекса.