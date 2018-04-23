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Нарушения пожарной безопасности выявили на железнодорожных вокзалах Чувашии
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Нарушения пожарной безопасности выявили на железнодорожных вокзалах Чувашии 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Чувашии выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности на железнодорожных вокзалах Чебоксар и Канаша. Об этом сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.
Кроме того, противопожарная безопасность была проверена в Чебоксарском речном порту, Алатырском техникуме железнодорожного транспорта и в аэропорту Чебоксар.
Наиболее распространенные нарушения: отсутствие световых оповещателей на путях эвакуации, хранение горючих материалов рядом с путями эвакуации и применение легкосгораемых материалов для отделки стен помещений объектов транспортного комплекса.
Сейчас результаты проверки направили в ГУ МЧС республики.
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