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Спасатели поймали сотню поджигателей травы
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Спасатели поймали сотню поджигателей травы 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Управление МЧС по Новосибирской области наказало 108 человек за поджог травы в Новосибирской области — на всех нарушителей составлены административные протоколы.
Всего, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, возбуждено 108 административных дел: из них 94 — в отношении граждан, ещё 14 — на должностных лиц.
«Более двух сотен возгораний травы и мусора зарегистрированы в Новосибирской области за последние двое суток. Погодные условия лишь способствовали горению, но главная причина возникновения массовых термоточек — умышленное выжигание травы. За выходные наибольшее количество палов травы зафиксировано в Новосибирском, Искитимском, Мошковском районах области, в городе Новосибирске всплеск возгораний произошёл в Советском, Кировском и Калининском районах», — сообщает пресс-служба ведомства.
Тушить горящую траву в выходные выезжали пожарные расчёты. За поджог травы грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч — для должностных лиц, до 200 тысяч — для организаций.
«108 человек это с того момента, как начались палы травы, три-четыре дня [назад]. Составлены протоколы, их будут рассматривать. За последние два дня более тысячи человек были задействованы для ликвидации палов травы и патрулирования. Выездов было очень много», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Сегодня утром под Новосибирском начался пожар в детском лагере в селе Бурмистрово в Искитимском районе. На месте работали 50 человек и 17 единиц техники.
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