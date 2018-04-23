Инновационную систему видеомониторинга за лесными пожарами внедрили в Шурышкарском районе

На Ямале с приближением пожароопасного сезона заработала ещё одна точка инновационной системы оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров.

Она создана компанией «Ростелеком» по пилотному соглашению с муниципальным образованием Шурышкарский район.

Инновационную систему впервые опробовали в прошлом году, которая зарекомендовала себя как надежный инструмент в комплексе мер по предотвращению пожаров в регионе. Напомним, в разгар пожароопасного периода в 2017 году компания «Ростелеком» ввела в эксплуатацию точку видеомониторинга за лесными пожарами в поселке Пельвож.

Автоматизированный комплексный продукт объединяет в себе точки видеомониторинга, систему оптической локации дыма, серверную платформу, специальное программное обеспечение, геоинформационную систему, средства обеспечения безопасности и каналы передачи данных. Сейчас в арктическом регионе действуют три точки видеомониторинга за лесопожарной обстановкой: в поселке Пельвож, микрорайоне Вынгапуровском города Ноябрьск и селе Мужи Шурышкарского района. Все точки оснащены современными IP-видеокамерами, которые обеспечивают полный обзор опасных участков в режиме реального времени и стопроцентную информативность.

«В прошлом году летний сезон оказался чрезвычайно пожароопасным для нашего района. Важно, чтобы к наступлению лета специалисты имели возможность отследить очаги возникновения пожара на ранней стадии и предпринять меры для его предотвращения или локализации, — отмечает глава Шурышкарского района Андрей Головин . — Мы приняли решение поддерживать и развивать работу с «Ростелекомом» в данном направлении: сейчас рассматриваем возможность увеличения количества точек видеомониторинга и расширение территории охвата».

Система мониторинга способна автоматически обнаруживать пожар на ранней стадии, определять координаты и площадь пожара, автоматически оповещать о пожаре заинтересованные службы, определять ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения.

По словам директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александра Оболтина, развитая инфраструктура компании, большой опыт и четкое понимание задач позволяют нам эффективно реализовывать социально значимые проекты практически в любой точке Ямала. В текущем году «Ростелеком» активно работает над реализацией проектов по организации видеомониторинга за лесопожарной обстановкой в регионе и оказывает максимальное содействие муниципалитетам округа, в которых есть необходимость установки такого оборудования. В данный момент обсуждают возможность установки еще шести точек видеомониторинга.