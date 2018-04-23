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Улицы в Челябинске перекроют на время шествий 1 мая
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Улицы в Челябинске перекроют на время шествий 1 мая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Улицы в центре Челябинска перекроют 1 мая на время праздничного шествия, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.
Уведомления о проведении демонстраций, посвящённых Дню весны и труда, подали несколько организаций. Наиболее многочисленными будут колонны Федерации профсоюзов, которые начнут шествие в 9 часов от Театральной площади и направятся по улицам Тимирязева и Воровского к площади Революции. На этом участке движение транспорта будут приостанавливать по мере прохождения людей.
Ещё одна колонна пройдёт от Кировки к площади Революции, затем двинется к парку им. Пушкина, где состоятся народные гуляния. На главной площади города запланирован митинг. Ещё один праздничный концерт состоится у здания Главпочтамта.
Как отмечают организаторы, в праздничных мероприятиях примут участие около 20 тысяч человек.
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