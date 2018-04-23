Улицы в Челябинске перекроют на время шествий 1 мая

Улицы в центре Челябинска перекроют 1 мая на время праздничного шествия, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

Уведомления о проведении демонстраций, посвящённых Дню весны и труда, подали несколько организаций. Наиболее многочисленными будут колонны Федерации профсоюзов, которые начнут шествие в 9 часов от Театральной площади и направятся по улицам Тимирязева и Воровского к площади Революции. На этом участке движение транспорта будут приостанавливать по мере прохождения людей.

Ещё одна колонна пройдёт от Кировки к площади Революции, затем двинется к парку им. Пушкина, где состоятся народные гуляния. На главной площади города запланирован митинг. Ещё один праздничный концерт состоится у здания Главпочтамта

Как отмечают организаторы, в праздничных мероприятиях примут участие около 20 тысяч человек.