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Городская эстафета и велогонка состоится в Челябинске 2 мая
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Городская эстафета и велогонка состоится в Челябинске 2 мая 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Эстафета, кольцевая велогонка и гонка на лыжероллерах пройдут в Челябинске 2 мая, сообщают в управлении спорта администрации города.
Открытие эстафеты состоится в 10:30, а сами соревнования стартуют в 11 часов. По данным организаторов, в забегах и заездах примут участие около двух тысяч человек, маршруты пройдут от площади Революции до улицы Лесопарковой.
На время эстафеты ориентировочно с 9:30 до 15 часов будет ограничено движение транспорта на проспекте Ленина и примыкающих улицах, начиная с Цвиллинга. Работу общественного транспорта на этом участке приостановят с 11:00 до 13:45, движение трамваев по улице Цвиллинга перекрывать не будут.
Напомним, ограничения в центре Челябинска будут действовать и 1 мая в связи с проведением шествий в честь дня Весны и Труда.
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