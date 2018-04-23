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В одном из районов Хабаровского края ввели особый противопожарный режим
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В одном из районов Хабаровского края ввели особый противопожарный режим 

РИА Новости 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Особый противопожарный режим ввели в Верхнебуреинском районе Хабаровского края из-за высокой пожарной опасности в лесах, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По состоянию на 23 апреля, по данным Рослесхоза и Росгидромета, третий класс пожарной опасности сохраняется в четырех районах региона: Верхнебуреинском, Солнечном районах и районах имени Лазо и П. Осипенко. В превентивных целях для недопущения возникновения природных пожаров главой администрации в Верхнебуреинском муниципальном районе введён особый противопожарный режим, действует запрет на посещение лесов", — говорится в сообщении.
По данным правительства края, на утро 23 апреля в регионе полыхало шесть природных пожаров на площади 478 гектаров, из них два локализовано на площади 80 гектаров.
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