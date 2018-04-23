Грузовик с баллонами пропана загорелся в Красноярске. Видео

В одной из промзон Красноярска за утро сгорели сразу три автомобиля: грузовик и две легковушки. Очевидцы происшествия рассказали о черном дыме и взрывах, засняв происходящее на видео. Информацию опубликовал паблик «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».

Пожар начался около 10:30 по местному времени. В пресс-службе

МЧС по Красноярскому краю сообщили, что в грузовом автомобиле были баллоны с взрывоопасным веществом — пропаном. К моменту прибытия пожарной службы, пламя перекинулось еще на две машины и стоящие неподалеку строительные вагончики. Машины были полностью уничтожены.

На месте ЧП работают спасатели, обстоятельства инцидента выясняются.

Общая площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась почти вдвое. На утро 23 апреля зафиксировано 23 возгорания в четырех регионах.