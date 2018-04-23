Ещё
Грузовик с баллонами пропана загорелся в Красноярске. Видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузовик с баллонами пропана загорелся в Красноярске. Видео 

360tv.ru 1 час назад
В одной из промзон Красноярска за утро сгорели сразу три автомобиля: грузовик и две легковушки. Очевидцы происшествия рассказали о черном дыме и взрывах, засняв происходящее на видео. Информацию опубликовал паблик «ЧП Красноярск» в социальной сети «ВКонтакте».
Пожар начался около 10:30 по местному времени. В  пресс-службе
МЧС по Красноярскому краю сообщили, что в грузовом автомобиле были баллоны с взрывоопасным веществом — пропаном. К моменту прибытия пожарной службы, пламя перекинулось еще на две машины и стоящие неподалеку строительные вагончики. Машины были полностью уничтожены.
На месте ЧП работают спасатели, обстоятельства инцидента выясняются.
Общая площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась почти вдвое. На утро 23 апреля зафиксировано 23 возгорания в четырех регионах.
360tv.ru: последние новости
В Дубае загорелся небоскреб Almas Tower Последнего пострадавшего при пожаре в «Зимней вишне» выписали из больницы Грузовик с баллонами пропана загорелся в Красноярске. Видео
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России168
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны257
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ515
Масляков резко пригрозил Светлакову297
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России248
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:24
Церковный звонарь в Голландии исполнил хиты Avicii на колоколах: видео
Шоу-бизнес
03:27
Все поваленные ураганом деревья убрали
Новости Москвы Погода
01:01
Бросили якорь: «Гарри Трумэн» сдержит РФ и Китай
Армия Статьи
00:15
Волочкова и Валерия помирились
Шоу-бизнес
00:56
Дуров попросил навести порядок
Интернет Наука и техника
02:01
Голубоглазый блондин: Харатьян показал сына
Шоу-бизнес
00:32
Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение