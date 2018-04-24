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Красноярцы за один день устроили шесть пожаров на острове Татышев
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Красноярцы за один день устроили шесть пожаров на острове Татышев 

АиФ Красноярск 55 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Только за одни сутки в Красноярске по вине горожан произошло шесть пожаров на острове Татышев. Как сообщают в пресс-службе мэрии, все возгорания произошли в минувшее воскресенье. Напомним, именно этот день был самым теплым на прошлой неделе.
«В весенне-летний период, особенно в сухую, ветреную погоду, территория острова Татышев особенно подвержена возникновению пожаров», — отметил директор Центра реализации социальных проектов Иван Брамман.
Администрация парка настоятельно рекомендует посетителям соблюдать требования пожарной безопасности — не бросать непотушенные спички и сигареты, не разводить костры. Кроме того, горожан призывают не оставаться безучастными. О возгораниях следует немедленно сообщить по тел. : 101, 112 или администратору Татышев-парка по тел. : 204-12-02.
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