Красноярцы за один день устроили шесть пожаров на острове Татышев

Только за одни сутки в Красноярске по вине горожан произошло шесть пожаров на острове Татышев. Как сообщают в пресс-службе мэрии, все возгорания произошли в минувшее воскресенье. Напомним, именно этот день был самым теплым на прошлой неделе.

«В весенне-летний период, особенно в сухую, ветреную погоду, территория острова Татышев особенно подвержена возникновению пожаров», — отметил директор Центра реализации социальных проектов Иван Брамман.

Администрация парка настоятельно рекомендует посетителям соблюдать требования пожарной безопасности — не бросать непотушенные спички и сигареты, не разводить костры. Кроме того, горожан призывают не оставаться безучастными. О возгораниях следует немедленно сообщить по тел. : 101, 112 или администратору Татышев-парка по тел. : 204-12-02.