В Воронежской области набирают рабочих на время пожароопасного сезона

С сегодняшнего дня в Воронежской области начинается так называемый пожароопасный сезон.

Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства региона. В связи с этим в лесопожарном центре идёт приём временных работников на случай тушения пожаров. Там уже завершили ремонт необходимой техники. В наиболее пожароопасных местах хвойных лесов уже установлены системы видеонаблюдения. В прошлом году причиной большинства пожаров были возгорания земель сельхозназначения, так что в этом году сжиганию сухой травы и камыша уделят особое внимание. В этом году в регионе уже зафиксировали первые ландшафтные пожары.