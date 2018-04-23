Ещё
В Воронежской области набирают рабочих на время пожароопасного сезона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронежской области набирают рабочих на время пожароопасного сезона 

Вести Воронеж 2 часа назад
С сегодняшнего дня в Воронежской области начинается так называемый пожароопасный сезон.
Об этом сообщили в управлении лесного хозяйства региона. В связи с этим в лесопожарном центре идёт приём временных работников на случай тушения пожаров. Там уже завершили ремонт необходимой техники. В наиболее пожароопасных местах хвойных лесов уже установлены системы видеонаблюдения. В прошлом году причиной большинства пожаров были возгорания земель сельхозназначения, так что в этом году сжиганию сухой травы и камыша уделят особое внимание. В этом году в регионе уже зафиксировали первые ландшафтные пожары.
Вести Воронеж: последние новости
Следователи уточнили, сколько людей на самом деле погибли в ТЦ «Зимняя вишня» Автомобилисты заблокировали дорогу пожарной машине к детсаду в центре Воронежа Очевидцы: воронежец устроил стрельбу во дворе жилого дома
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»142
Индия лишила Россию Су-5789
Центр Еревана парализован402
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России314
В России впервые стали предлагать рассрочку 0%5
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
00:59
Визажист Кардашьян высказалась о протестах в Армении
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение