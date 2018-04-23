В результате пожара в Оренбургской области пострадали двое детей

Двое детей, мальчик и девочка, пострадали в результате пожара в дачном доме в СНТ «Южный Урал» в Оренбурге , сообщает «56 медиа».

Пожар произошел минувшей ночью, сотрудники МЧС боролись с возгоранием три часа. В городской администрации уточнили, что в дачном домике жили переселенцы с Украины . Пострадавшие дети в настоящее время находятся под присмотром врачей, которые оказывают им необходимую помощь.

В администрации добавили, что мать несовершеннолетних в пожаре не пострадала, однако своих отпрысков уберечь от огня не смогла.