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В результате пожара в Оренбургской области пострадали двое детей
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В результате пожара в Оренбургской области пострадали двое детей 

Rambler News Service 2 часа назад
Двое детей, мальчик и девочка, пострадали в результате пожара в дачном доме в СНТ «Южный Урал» в Оренбурге, сообщает «56 медиа».
Пожар произошел минувшей ночью, сотрудники МЧС боролись с возгоранием три часа. В городской администрации уточнили, что в дачном домике жили переселенцы с Украины. Пострадавшие дети в настоящее время находятся под присмотром врачей, которые оказывают им необходимую помощь.
В администрации добавили, что мать несовершеннолетних в пожаре не пострадала, однако своих отпрысков уберечь от огня не смогла.
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